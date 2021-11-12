Сборная Украины объявила состав на матч против Норвегии

Марченко и Стаховский – в составе

Фото: ФТУ

Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Дэвиса против Норвегии:

Илья Марченко (155 ракетка мира), Сергей Стаховский (229), Денис Молчанов (98 ракетка мира в парном разряде), Виталий Сачко (245) и Алексей Крутых (372).

Встреча против Норвегии пройдет с 26 по 27 ноября на выезде. Команды поспорят за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022.

Лидером сборной Норвегии является восьмая ракетка мира Каспер Рууд. Помимо Рууда, ни один норвежский теннисист не входит даже в топ-300 мирового рейтинга. На данный момент вторая ракетка страны – Виктор Дурасович (АТР 354).

В предыдущем раунде Норвегия обыграла Узбекистан со счетом 3:1. Украина прошла Израиль – 3:2.

Матч Норвегия – Украина пройдет на хардовом покрытии в зале.