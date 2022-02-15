Сегодня Костюк сыграет против второй ракетки мира

Арина Соболенко – самая рейтинговая соперница в карьере 19-летней украинки

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Сегодня, 15 февраля, украинская теннисистка Марта Костюк сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Матч состоится в рамках первого круга турнира серии WTA 500 в Дубае.

Белоруска – самая рейтинговая соперница в карьере Костюк. Также стоит отметить, что 19-летняя украинка еще ни разу не обыгрывала представительницу топ-10.

Ориентировочное начало матча – в 18:30 по Киеву.

Напомним, в основную сетку Костюк попала через квалификацию. Помимо Марты, в Дубае выступают Элина Свитолина и Даяна Ястремская.