Сергей Стаховский: «К Roland Garros нужно подойти правильно и постепенно. Там можно заиграть неплохой результат»

Украинский теннисист за последний месяц выиграл два турнира в парном разряде

Эксклюзив

Сергей Стаховский / Фото - Ostragroup Open 2021 by Moneta

Вторая ракетка Украины в одиночном разряде Сергей Стаховский в последний месяц сконцентрировался на выступлениях на хардовых «челленджерах». Украинец успел сыграть в Риме, Остраве и Праге, но лучшим достижением стал только второй круг в столице Чехии, где он проиграл Сумиту Нагалу, перед этим преодолев квалификацию.

Другое дело в парном разряде. Вместе с австралийцем Марком Полмансом Стаховский выиграл два турнира подряд – сначала в Остраве, а затем и в Праге. В эксклюзивном интервью XSPORT украинский теннисист признался, что считает свое выступление на грунте в этом сезоне очень неплохим.

По поводу победы на двух соревнованиях в паре в Остраве и Праге

«На самом деле, было очень интересно, поскольку я не был достаточно подготовленным, чтобы играть одиночку, поэтому решил отыграть три турнира на грунте в паре, чтобы больше именно соревновательной практики получить на этом покрытии. С австралийцем Марком [Полмансом] мы договаривались, как только вышла заявка на Остраву и Прагу, что, по крайней мере, попробуем там заиграть пару, поскольку нужно ж еще попасть и по рейтингу. Выиграли восемь матчей подряд. Самый тяжелый, наверное, был первый. Нужно было еще немного подстроиться к партнеру, но все было очень легко и весело. Я доволен. Два титула есть два титула, это не пустяки, но хотелось бы еще и в одиночке поиграть».

Сергей Стаховский и Марк Полманс / Фото - Ostragroup Open 2021 by Moneta

Об игре с Полмансом

«Мы когда-то с ним тренировались раньше. Он молодой, ему 24. Мы уже пересекались в Туре, он получал wild card и на Australian Open в основную сетку, он там соревновался, и я его там видел. Он достаточно приятный партнер потому, что у него у него полный арсенал: он хорошо принимает подачу, сам неплохо подает и играет с лета. То есть, для пары, в принципе, идеально. Я дополнял то, что нужно было от меня. Вышло достаточно неплохо потому, что мы обыграли несколько солидных дуэтов, которые выступают только в паре, причем довольно легко».

Об игре в паре с Молчановым

«Да, у нас три финала. На самом деле, нам немного не повезло потому, что в первом финале на разминке перед игрой Денис травмировался, у него случилась проблема со спиной, и нам пришлось в первом финале сняться. Мы были не уверены, что будем играть вторые соревнования, поскольку было очень мало времени на восстановление: в субботу был финал, а во вторник уже нужно было играть следующий матч. Если честно, я доволен, что он остался, что успел восстановиться, и во втором финале мы отыграли два сета. Денис еще не был полноценно готов, но мы уже сыграли два сета. В третьем финале, к сожалению, на супер тай-брейке у нас были большие шансы победить, но так сложилось… Три финала – это очень неплохой старт был. Мы планировали с ним играть и на грунте, но он хотел (и правильно делал) играть большие соревнования, поскольку ему нужно зарабатывать больше очков, чтобы подниматься в рейтинге. К сожалению, на большие соревнования, которые мы собирались играть, он не попал. Он приехал в Рим, где он играл с Недовесовым, а я с другим австралийцем, после чего в Праге он играл опять с Недовесовым, а я с Полмансом. В паре такое случается. Если ты не стоишь в топ-30, то не так легко планировать какие-то соревнования.

Сергей Стаховский и Денис Молчанов / Фото - БТУ

О победе над Молчановым и Недовесовым в четвертьфинале «челленджера» в Праге

«Это был очень неплохой матч. В паре иногда, когда матч равный, несколько мячей решают все».

О совмещении выступлений в паре и одиночке

«На самом деле, мне было хорошо потому, что мне нужно больше практики на грунте. Чем дольше я на нем играю, тем лучше. К сожалению, сейчас у меня остались уже последние соревнования. Это будет Париж (Roland Garros – прим.), я улетаю 20-го мая на квалификацию. В этом году у меня положительный баланс 5-3, то есть я играю последние соревнования в Париже и, в худшем случае, будет 5-4. Остаться в положительном балансе на грунте – это уже хорошо».

О рейтинге

«Если честно, не слежу за ним. Сейчас мне важно попадать на турниры «Большого шлема», очень тяжело попадать в квалификации больших соревнований ATP, и я еще не знаю, как сложится трава, поскольку с моим рейтингом будет тяжело что-то отыграть до Wimbledon. Буду где-то пытаться просить wild card. Сейчас готовлюсь к Парижу, нужно подойти правильно и постепенно. Это «Большой шлем», там можно заиграть очень неплохой результат. В Париже быстрые корты, при хорошей погоде, конечно же, поэтому готовлюсь на грунт. Как только мы закончим выступления в Париже, сразу перехожу на хард и траву и буду готовиться к траве».

О тренировках

«К сожалению, сейчас у меня обрезанный вариант. В среднем тренируюсь 3,5-4 часа в день: теннис плюс СФП или ОФП. Остальное время я здесь с семьей, дети, плюс мне нужно еще заниматься и вином, так что нет много времени».

О теннисе в период пандемии

«Если честно, это не очень весело играть без зрителей. Это совсем не весело. Олимпиада, насколько я знаю, тоже будет без зрителей. Я это не могу себе представить, если честно. Ради чего все эти эмоции? Мы делаем все для того, чтобы это увидели зрители. Конечно, есть телевидение, но оно не передает той атмосферы. Кое-кто открывается. Я знаю, что Wimbledon будет уже со зрителями, в Париже планируется 50% зрителей. Вакцинация многого не меняет. Да, она уменьшает риск заражения вирусом, но если вы его все же получаете, то все равно идете на 14-дневный карантин. Она не полностью закрывает двери для вируса. Это тяжелый период и хотелось бы верить, что он поскорее закончится».

Ранее Стаховский прокомментировал решение Александра Долгополова завершить карьеру.