Стаховский поднялся на две позиции в рейтинге ATP. В топ-10 без изменений
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг ATP.
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на две строчки мирового рейтинга. В топ-10 рейтинг остался без изменений: Новак Джокович даже после поражения от Рафаэля Надаля в финале Masters в Риме и потере 400 очков все еще впереди планеты всей. Также можно отметить «-300» пунктов Диего Шварцмана, который уступил Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге турнира в Италии.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11063
2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 9793
3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 9630
4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 8445
5. (5) Стефанос Циципас (Греция) – 7430
6. (6) Александр Зверев (Германия) – 7115
7. (7) Андрей Рублев (Россия) – 6090
8. (8) Роджер Федерер (Швейцария) – 5605
9. (10) Маттео Берреттини (Италия) – 3958
10. (9) Диего Шварцман (Аргентина) – 3465
...
162. (162) Илья Марченко (Украина) – 443
209. (211) Сергей Стаховский (Украина) – 333
320. (321) Виталий Сачко (Украина) – 160
Отметим, что для «Короля грунта» финал соревнования в Риме стал двенадцатым в карьере.
Комментарии 0