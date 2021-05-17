Стаховский поднялся на две позиции в рейтинге ATP. В топ-10 без изменений

Джокович потерял 400 баллов после поражения от Надаля в финале Masters

Сергей Стаховский / Фото: БТУ

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг ATP.



Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поднялся на две строчки мирового рейтинга. В топ-10 рейтинг остался без изменений: Новак Джокович даже после поражения от Рафаэля Надаля в финале Masters в Риме и потере 400 очков все еще впереди планеты всей. Также можно отметить «-300» пунктов Диего Шварцмана, который уступил Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге турнира в Италии.

Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11063

2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 9793

3. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 9630

4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 8445

5. (5) Стефанос Циципас (Греция) – 7430

6. (6) Александр Зверев (Германия) – 7115

7. (7) Андрей Рублев (Россия) – 6090

8. (8) Роджер Федерер (Швейцария) – 5605

9. (10) Маттео Берреттини (Италия) – 3958

10. (9) Диего Шварцман (Аргентина) – 3465

...

162. (162) Илья Марченко (Украина) – 443

209. (211) Сергей Стаховский (Украина) – 333

320. (321) Виталий Сачко (Украина) – 160

Отметим, что для «Короля грунта» финал соревнования в Риме стал двенадцатым в карьере.