Шаповалов не выступит на Masters в Париже

Денис Шаповалов / Фото: Twitter Шаповалова

Вторая ракетка Канады Денис Шаповалов (ATP, 13) снялся с турнира серии Masters в Париже, Франция. О причинах такого решения неизвестно. Отметим, что Шаповалов потеряет большое количество рейтинговых очков, так как в 2019-м стал вице-чемпионом турнира.



Место канадца в основной сетке занял американец Маккензи Макдональд (ATP, 56).

Paris-Bercy update:

OUT: Shapovalov

IN: McDonald

Next: Millman