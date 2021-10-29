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Шаповалов не выступит на Masters в Париже

Место канадца занял американец Макдональд
Теннис ATP
29 октября 09:41
Шаповалов не выступит на Masters в Париже
Денис Шаповалов / Фото: Twitter Шаповалова

Вторая ракетка Канады Денис Шаповалов (ATP, 13) снялся с турнира серии Masters в Париже, Франция. О причинах такого решения неизвестно. Отметим, что Шаповалов потеряет большое количество рейтинговых очков, так как в 2019-м стал вице-чемпионом турнира.

Место канадца в основной сетке занял американец Маккензи Макдональд (ATP, 56).

Напомним, что на турнире в Вене третий теннисист планет Стефанос Циципас уступил уже во втором раунде.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Денис Шаповалов Париж (ATP)

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