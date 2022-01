Шаповалов выбил Зверева в четвертом раунде Australian Open

Фото: Australian Open

Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев проиграл Денису Шаповалову (ATP, 14) в четвертом раунде Australian Open 3:6, 6:7 (5), 3:6.



За почти два с половиной часа на корте олимпийский чемпион трижды подал навылет, реализовал 2 из пяти брейк-поинтов при восьми ошибках при подаче. Канадец сделал 3 эйса, 4 брейка и допустил 11 «двойных». Это была седьмая очная встреча теннисистов – 4:3 в пользу Зверева.

An #AusOpen personal best unlocked



@denis_shapo upsets Alexander Zverev 6-3 7-6(5) 6-3 for his first quarterfinal in Melbourne #AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/FewbPM1Le1