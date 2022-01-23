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Шаповалов выбил Зверева в четвертом раунде Australian Open

В четвертьфинале канадец сыграет с Надалем
Теннис Grand Slam
10:57
Шаповалов выбил Зверева в четвертом раунде Australian Open
Фото: Australian Open

Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев проиграл Денису Шаповалову (ATP, 14) в четвертом раунде Australian Open 3:6, 6:7 (5), 3:6.

За почти два с половиной часа на корте олимпийский чемпион трижды подал навылет, реализовал 2 из пяти брейк-поинтов при восьми ошибках при подаче. Канадец сделал 3 эйса, 4 брейка и допустил 11 «двойных». Это была седьмая очная встреча теннисистов – 4:3 в пользу Зверева.

За путевку в полуфинал австралийского Шлема Шаповалов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Олег Шумейко-младший
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Александр Зверев Денис Шаповалов

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