«Вы, австралийцы, это любите». Зверев рассказал, как будет праздновать победу в третьем круге AO
Шаповалов выбил Зверева в четвертом раунде Australian Open
В четвертьфинале канадец сыграет с Надалем
10:57
Фото: Australian Open
Третья ракетка мирового рейтинга Александр Зверев проиграл Денису Шаповалову (ATP, 14) в четвертом раунде Australian Open 3:6, 6:7 (5), 3:6.
За почти два с половиной часа на корте олимпийский чемпион трижды подал навылет, реализовал 2 из пяти брейк-поинтов при восьми ошибках при подаче. Канадец сделал 3 эйса, 4 брейка и допустил 11 «двойных». Это была седьмая очная встреча теннисистов – 4:3 в пользу Зверева.
An #AusOpen personal best unlocked— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2022
@denis_shapo upsets Alexander Zverev 6-3 7-6(5) 6-3 for his first quarterfinal in Melbourne #AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/FewbPM1Le1
За путевку в полуфинал австралийского Шлема Шаповалов сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Комментарии 0