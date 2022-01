Надаль с невероятно затяжным первым сетом вышел во вторую неделю Australian Open

Фото: Australian Open

Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв в трех сетах Адриана Маннарино (ATP, 69) 7:6 (14), 6:2, 6:2.



Матч продлился 2 часа 43 минуты. Испанец 16 раз подал навылет, реализовал 5 из 17-и брейк-поинтов и допустил 6 «двойных». Француз 7 раз подал навылет, допустил 4 ошибки при подаче и сделал 1 брейк. Это была третья игра теннисистов – все закончились в пользу Рафы.

Don’t tell anyone…



@RafaelNadal is into his 14th #AusOpen quarterfinal!



The world No.5 defeats Adrian Mannarino 7-6(14) 6-2 6-2 in two hours and 40 minutes.



: @wwos @espn @Eurosport @wowowtennis

#AO2022 pic.twitter.com/oT0E9u590g