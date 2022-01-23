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Надаль с невероятно затяжным первым сетом вышел во вторую неделю Australian Open

Стартовая партия матча с Маннарино завершилась после 30 розыгрышей на тай-брейке
Теннис Grand Slam
10:25
Надаль с невероятно затяжным первым сетом вышел во вторую неделю Australian Open
Фото: Australian Open

Пятая ракетка мирового рейтинга Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, обыграв в трех сетах Адриана Маннарино (ATP, 69) 7:6 (14), 6:2, 6:2.

Матч продлился 2 часа 43 минуты. Испанец 16 раз подал навылет, реализовал 5 из 17-и брейк-поинтов и допустил 6 «двойных». Француз 7 раз подал навылет, допустил 4 ошибки при подаче и сделал 1 брейк. Это была третья игра теннисистов – все закончились в пользу Рафы.

В следующем матче Надаль сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Рафаэль Надаль Адриан Маннарино

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