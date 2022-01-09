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Шаповалов вывел Канаду вперед в финале ATP Cup против Испании

Следующими на корт выйдут первые номера сборных
Теннис ATP
09 января 10:40
Шаповалов вывел Канаду вперед в финале ATP Cup против Испании
Фото: пресс-служба турнира

Сборная Канады повела 1:0 в финальном противостоянии ATP Cup против Испании.

Очко «кленовым листьям» принес Денис Шаповалов, который в двух партиях обыграл Пабло Карреньо-Бусту – 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час и 40 минут. За это время Шаповалов выполнил 7 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 1 эйс, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Следующими на корт выйдут первые номера сборных – Феликс Оже-Алльясим (Канада) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Отметим, что Испания выступает на ATP Cup без Рафаэля Надаля, который предпочел отправиться на турнир в Мельбурн, где дошел до финала.


Сергей Остапенко
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Теги

Денис Шаповалов Пабло Карреньо-Буста

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