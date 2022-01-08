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Надаль сыграет в финале турнира в Мельбурне

Испанец в двух сетах обыграл Эмиля Руусувуори
Теннис ATP
08 января 15:11
Надаль сыграет в финале турнира в Мельбурне
Фото: Getty Images

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP 250 в Мельбурне, обыграв 95-ю ракетку мира Эмиля Руусувуори – 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут. За это время Надаль выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

В финале испанец сыграет против Максима Кресси из США. Напомним, Надаль не выигрывал турниры на хардовом покрытии с 2020 года, когда он стал чемпионом соревнований ATP 500 в Акапулько.

Ранее испанец высказался на тему ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию.




Сергей Остапенко
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Рафаэль Надаль

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