Надаль сыграет в финале турнира в Мельбурне

Испанец в двух сетах обыграл Эмиля Руусувуори

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20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP 250 в Мельбурне, обыграв 95-ю ракетку мира Эмиля Руусувуори – 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут. За это время Надаль выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Career final number 126! @RafaelNadal holds off a strong challenge from Ruusuvuori to reach the #MelbourneTennis final 6-4 7-5 pic.twitter.com/jqa3JxhzNu — Tennis TV (@TennisTV) January 8, 2022

В финале испанец сыграет против Максима Кресси из США. Напомним, Надаль не выигрывал турниры на хардовом покрытии с 2020 года, когда он стал чемпионом соревнований ATP 500 в Акапулько.

Ранее испанец высказался на тему ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого не пускают в Австралию.



