Надаль сыграет в финале турнира в Мельбурне

Фото: Getty Images

20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP 250 в Мельбурне, обыграв 95-ю ракетку мира Эмиля Руусувуори – 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут. За это время Надаль выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Career final number 126! @RafaelNadal holds off a strong challenge from Ruusuvuori to reach the #MelbourneTennis final 6-4 7-5 pic.twitter.com/jqa3JxhzNu