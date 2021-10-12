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Шварцман с «баранкой» вышел в четвертый круг Masters

Аргентинец в трех сетах обыграл Эванса
Теннис ATP
08:08
Шварцман с «баранкой» вышел в четвертый круг Masters
Диего Шварцман / Фото: Twitter ATP

Диего Шварцман (ATP, 15) в третьем круге турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе, США, обыграл Дэниела Эванса (ATP, 22) 5:7, 6:4, 6:0.

Аргентинец за почти два с половиной часа трижды подал навылет, реализовал 6 брейк-поинтов из 12-и при 6-и ошибках на подаче. Британец записал в свой актив по 3 эйса и брейка, допустив 3 «двойные». Это была вторая очная встреча – счет 2:0 в пользу Диего.

В матче за четвертьфинал турнира в США Шварцман сыграет с Каспером Руудом (Норвегия).

Олег Шумейко-младший
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Диего Шварцман Даниэль Эванс

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