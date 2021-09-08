Соболенко обыграла Крейчикову и пробилась в полуфинал US Open

Для победы Арине потребовалось всего два сета

Арина Соболенко / Фото: j48tennis

В четвертьфинале US Open белоруска Арина Соболенко (WTA 2) обыграла чешку Барбору Крейчикову (WTA 9) со счетом 6:1, 6:4.



Матч продлился 98 минут, в течение которых Соболенко подала шесть эйсов против четырех у соперницы. При этом, Арина допустила семь двойных ошибок, тогда как у соперницы их было всего лишь пять.

Также Соболенко реализовала 4 из 10 брейков против 1 из 6 у оппонентки.

В полуфинале Соболенко сыграет с 19-летней Лейлой Фернандес (WTA 73) из Канады, которая по ходу турнира выиграла у Наоми Осаки (WTA 3), Анжелики Кербер (WTA 17) и в четвертьфинале у Элины Свитолиной (WTA 5).