Соболенко: «Запахи не чувствую и вкус тоже»

Белоруска рассказала о своем состоянии

Арина Соболенко / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, заразившаяся коронавирусом, в Instagram рассказала о своем состоянии. Она отметила, что ее карантин продлится до 11 октября.

«Вообще, вроде бы лучше. Конечно, обидно, что запахи не чувствую и вкус тоже уже не чувствую. Вот это самое обидное. А так вроде жива пока что».

Арина Соболенко не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.