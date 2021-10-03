Соболенко заразилась коронавирусом

Белорусская теннисистка пропустит турнир в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко / фото - tennishead.net

Вторая ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе, который стартует не следующей неделе. Она сдала положительный анализ на коронавирус. Об этом белорусская теннисистка сообщила в своем Instagram.

«К сожалению, в Индиан-Уэллсе я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не разрешат выйти. Пока что чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть».

Ранее Соболенко снялась с турнира WTA 500 в Чикаго.