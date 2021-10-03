Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго
Соболенко заразилась коронавирусом
Белорусская теннисистка пропустит турнир в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко / фото - tennishead.net
Вторая ракетка мира Арина Соболенко не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе, который стартует не следующей неделе. Она сдала положительный анализ на коронавирус. Об этом белорусская теннисистка сообщила в своем Instagram.
«К сожалению, в Индиан-Уэллсе я сдала положительный тест и не смогу выступить. Отправилась в изоляцию, где буду находиться, пока врачи не разрешат выйти.
Пока что чувствую себя нормально, но очень грустно, что не смогу сыграть».
Ранее Соболенко снялась с турнира WTA 500 в Чикаго.