Стаховский опустился на 2 строчки в рейтинге АТР. Джокович вне конкуренции
Стаховский без проблем вышел во второй круг киевского Challenger
Вторая ракетка Украины в двух сетах обыграл нидерландца Селса
Сергей Стаховский / Фото: btu.org.ua
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP, 227) уверенно выиграл стартовый матч турнира серии Challenger в Киеве у Йелле Селса (ATP, 318) 6:2, 6:3.
Матч продлился 1 час 15 минут. Украинец выполнил 3 эйса, реализовал 3 брейк-поинта из 6-и и допустил 4 «двойные». Нидерландец отметился двумя ошибками при подаче. Это была первая официальная встреча теннисистов.
Соперник Сергея в следующем матче опредилися во встрече Клеман Табюр (Франция) – Эрги Киркин (Турция).
Стаховский стал третьим украинцем, который выиграл матч первого раунда KyivOpen.
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