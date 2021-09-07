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Украинец Кравченко вышел во второй круг домашнего Challenger

Георгий в трех сетах обыграл бельгийца де Лоре
Теннис ATP
16:25
Украинец Кравченко вышел во второй круг домашнего Challenger
Георгий Кравченко / Фото: ФТУ

Георгий Кравченко (ATP, 506) выиграл стартовый матч основной сетки турнира серии Challenger в Киеве у Йориса де Лоре (ATP, 978) 5:7, 7:5, 6:3.

Украинец за два с половиной часа матча выполнил 4 эйса, реализовал 3 из 8-и брейк-поинтов и 8 раз ошибся при подаче. Бельгиец 11 раз подал навылет, допустил 1-у «двойную» и выиграл 2 гейма на подаче соперника.

Во втором раунде Краченко сыграет с пятым сеяным Тимофеем Скатовым.

Напомним, что во второй раунд KyivOpen вышел также Алексей Крутых.

Олег Шумейко-младший
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Георгий Кравченко Kyiv Open

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