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Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе

Матч закончился в двух сетах
Теннис ATP
19:54
Стаховский обыграл Молчанова в финале турнира в Братиславе
Фото: пресс-служба турнира

Украинский теннисист Сергей Стаховский и Филип Хорански из Словакии стали чемпионами парного турнира серии ATP Challenger Tour в Братиславе, обыграв в финале дуэт Денис Молчанов/Александр Недовесов (Украина/Казахстан) – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. За это время Стаховский и Хоранский не выполнили ни одной подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме. Их соперники сделали 4 эйса, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру, а также не сделали ни одного брейка.

Стаховский завоевал свой третий титул на «челленджерах» в паре в этом году. Ранее украинец побеждал в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на турнирах в Остраве и Праге.

Напомним, на турнире в Братиславе Стаховский также выступал в одиночном разряде, но вылетел уже в первом круге.

Сергей Остапенко
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Сергей Стаховский Денис Молчанов

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