Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»

Фото: ФТУ

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Twitter призвал к борьбе против наступления России на территорию Украины:



I would like to encourage all my friends around the world to put pressure on your governments, persuade them to support Ukraine with all means necessary. To kick out all the russian diplomats and oligarchs out of their countries. If Ukraine will fall the Europe is next..