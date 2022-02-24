Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»

Экс-первая ракетка мира призвал выгнать российских дипломатов и олигархов из стран

Фото: ФТУ Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Twitter призвал к борьбе против наступления России на территорию Украины:

Я хотел бы призвать всех своих друзей по всему миру оказать давление на ваши правительства, убедить их поддержать Украину всеми необходимыми средствами. Выгнать всех российских дипломатов и олигархов из их стран. Если Украина падет, то Европа будет следующей. I would like to encourage all my friends around the world to put pressure on your governments, persuade them to support Ukraine with all means necessary. To kick out all the russian diplomats and oligarchs out of their countries. If Ukraine will fall the Europe is next.. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) February 24, 2022 Также о начале вторжения высказался Александр Долгополов.

Олег Шумейко-младший