Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Теннис (2 события из 61) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Рафаэль Надаль - Денис Кудла 2:0 Окончен
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Новак Джокович - Карен Хачанов 2:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
14:05
Битвы роботов
13:55
Смешанные единоборства. Международный турнир Fighting Night Storm 2. Кременчук

Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»

Экс-первая ракетка мира призвал выгнать российских дипломатов и олигархов из стран
Теннис ATP
11:41
Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»
Фото: ФТУ

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своем Twitter призвал к борьбе против наступления России на территорию Украины:

Я хотел бы призвать всех своих друзей по всему миру оказать давление на ваши правительства, убедить их поддержать Украину всеми необходимыми средствами. Выгнать всех российских дипломатов и олигархов из их стран. Если Украина падет, то Европа будет следующей.

Также о начале вторжения высказался Александр Долгополов.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Стаховский

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Стаховский: «Придет день, и мы снова поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском»
Теннис ATP
22 февраля 11:01
«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
«Я тебе кохаю!» С кем проводят самый романтичный день в году украинские спортсмены?
Другие
14 февраля 14:02
«Хто куди, а я на неньку». Стаховский опубликовал фото из аэропорта
«Хто куди, а я на неньку». Стаховский опубликовал фото из аэропорта
Теннис
14 февраля 09:33
1
Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Теннис Grand Slam
27 января 19:01
Стаховский: «Свитолина достойна быть первой ракеткой мира»
Стаховский: «Свитолина достойна быть первой ракеткой мира»
Теннис Grand Slam
27 января 07:25
Стаховский признался, что не готов быть тренером
Стаховский признался, что не готов быть тренером
Теннис
26 января 16:01

Новости: Теннис

«Алчность одного человека доведет до слез многих». Экс-первая ракетка из России открыто критикует Путина
«Алчность одного человека доведет до слез многих». Экс-первая ракетка из России открыто критикует Путина
ATP
14:17
Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»
Стаховский призвал всех к поддержке в войне с РФ: «Если Украина падет, то Европа будет следующей»
ATP
11:41
Долгополов: «Мой родной город Киев и вся Украина подверглись нападению!»
Долгополов: «Мой родной город Киев и вся Украина подверглись нападению!»
ATP
11:15
Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
ATP
09:45
Надаль – о дисквалификации Зверева: «ATP потребовала уважение к себе и судьям»
Надаль – о дисквалификации Зверева: «ATP потребовала уважение к себе и судьям»
ATP
09:42
Надаль уничтожил Козлова во втором раунде турнира в Акапулько
Надаль уничтожил Козлова во втором раунде турнира в Акапулько
ATP
07:59
Циципас в Мексике одержал самую быструю победу в карьере над последним соперником Стаховского
Циципас в Мексике одержал самую быструю победу в карьере над последним соперником Стаховского
ATP
07:52
Джокович – о дисквалификации Зверева: «Все могут совершать ошибки»
Джокович – о дисквалификации Зверева: «Все могут совершать ошибки»
ATP
23 февраля 22:50
Джокович – о победе над Хачановым: «Атмосфера была потрясающей»
Джокович – о победе над Хачановым: «Атмосфера была потрясающей»
ATP
23 февраля 21:55
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Абраменко: «Если сейчас в Украине не появится база для фристайлистов, то я уже не знаю что делать»
Olympics Пекин-2022
19 февраля 13:05
4
Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
Послесловие
Она одна завоевала больше медалей Олимпиады, чем вся сборная Украины в истории. Итальянка, которую не остановить
Olympics Пекин-2022
18 февраля 18:36
6
Все новости

Анонсы

Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
WEB
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
26 февраля 23:00
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
WEB
Первая защита абсолютного чемпиона. Джош Тейлор – Джек Кэттеролл. Онлайн трансляция
26 февраля 23:30
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
WEB
Бой непобежденного украинца. Виктор Славинский – Клаудио Марреро. Онлайн трансляция
27 февраля 04:35
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
WEB
Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
27 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Финал Кубка английской лиги. «Ливерпуль» – «Челси». Онлайн трансляция
27 февраля 18:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи». Онлайн трансляция
27 февраля 21:45
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45