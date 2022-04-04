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Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»

40 дней украинцы героически сражаются с нечистью
Теннис ATP
04 апреля 18:38
Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
Фото: zakarpattya.net.ua

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на шокирующие кадры бесчеловечного отношения рашистов к мирному населению Бучи:

Все, что вам нужно знать о вторжении россии в Украину. Это то, как рф «освобождает» украинцев… От их жизней… Мы победим. Украина победит. И они заплатят за все содеянные ужасы…

Мої співчуття всім українцям, хто втратив близьку людину… Єднаймося й допомагаймо один одному.

Владимир Кличко называет эти ужасы геноцидом украинского народа.

Олег Шумейко-младший
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