Виталий Кличко: «Рашисты должны заплатить большую цену за жизни тысяч украинцев»
Стаховский: «россия «освобождает» украинцев… От жизни…»
40 дней украинцы героически сражаются с нечистью
Фото: zakarpattya.net.ua
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский отреагировал на шокирующие кадры бесчеловечного отношения рашистов к мирному населению Бучи:
Все, что вам нужно знать о вторжении россии в Украину. Это то, как рф «освобождает» украинцев… От их жизней… Мы победим. Украина победит. И они заплатят за все содеянные ужасы…
Мої співчуття всім українцям, хто втратив близьку людину… Єднаймося й допомагаймо один одному.
Владимир Кличко называет эти ужасы геноцидом украинского народа.