Стала известна соперница Калининой по 1/8 финала Кубка Кремля

Ею могла стать Онс Жабер



Екатерина Александрова / Фото - gotennis.ru

37-я ракетка мира, российская теннисисткавышла во второй раунд Кубка Кремля после отказа от продолжения борьбыиз Туниса при счете 6:1, 1:0.За 37 минут, проведенных на корте, Александрова записала в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 8-й номер рейтинга WTA не подавала навылет и допустила две двойные ошибки.Отметим, что Екатерина остается лидером в личных встречах теннисисток – 6:1.Следующей соперницей Александровой на турнире в Москве станет украинкакоторая в первом раунде уничтожила другую россиянку