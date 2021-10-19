Калинина: «Касаткина – топовый игрок, перед матчем о победе в двух сетах не было и речи»
Стала известна соперница Калининой по 1/8 финала Кубка Кремля
Ею могла стать Онс Жабер
Екатерина Александрова / Фото - gotennis.ru37-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй раунд Кубка Кремля после отказа от продолжения борьбы Онс Жабер из Туниса при счете 6:1, 1:0.
За 37 минут, проведенных на корте, Александрова записала в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 8-й номер рейтинга WTA не подавала навылет и допустила две двойные ошибки.
Отметим, что Екатерина остается лидером в личных встречах теннисисток – 6:1.
Следующей соперницей Александровой на турнире в Москве станет украинка Ангелина Калинина которая в первом раунде уничтожила другую россиянку Дарью Касаткину (6:2, 6:3).
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