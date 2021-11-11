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Стали известны составы групп Итогового турнира ATP

Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября
Теннис ATP
21:59
Стали известны составы групп Итогового турнира ATP
Медведев и Джокович / Фото: twitter.com/RolexPMasters

Завершилась жеребьевка Итогового турнира, который пройдет с 14 по 21 ноября.

Так, лидер мирового рейтинга Новак Джокович попал в зеленую группу, где также сыграют Стефанос Циципас, Андрей Рублев и Каспер Рууд.

Во втором квартете выступят Даниил Медведев, Александр Зверев, Маттео Берретини и Хуберт Хуркач.

Напомним, что действующим победителем соревнований является Даниил Медведев.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Итоговый турнир ATP Новак Джокович Даниил Медведев

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