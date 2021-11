Стали известны составы групп Итогового турнира ATP

Медведев и Джокович / Фото: twitter.com/RolexPMasters

Завершилась жеребьевка Итогового турнира, который пройдет с 14 по 21 ноября.



Так, лидер мирового рейтинга Новак Джокович попал в зеленую группу, где также сыграют Стефанос Циципас, Андрей Рублев и Каспер Рууд.

Во втором квартете выступят Даниил Медведев, Александр Зверев, Маттео Берретини и Хуберт Хуркач.

It's official.



The groups are set. #NittoATPFinals pic.twitter.com/mXPvBzTkEU