Стали известны имена запасных теннисистов на Итоговом турнире ATP
Стали известны составы групп Итогового турнира ATP
Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября
Медведев и Джокович / Фото: twitter.com/RolexPMasters
Завершилась жеребьевка Итогового турнира, который пройдет с 14 по 21 ноября.
Так, лидер мирового рейтинга Новак Джокович попал в зеленую группу, где также сыграют Стефанос Циципас, Андрей Рублев и Каспер Рууд.
Во втором квартете выступят Даниил Медведев, Александр Зверев, Маттео Берретини и Хуберт Хуркач.
It's official.— ATP Tour (@atptour) November 11, 2021
The groups are set. #NittoATPFinals pic.twitter.com/mXPvBzTkEU
Напомним, что действующим победителем соревнований является Даниил Медведев.
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