Знай наших! За одни выходные Украина одержала ряд важных побед: Свитолина, сборная по волейболу, «Донбасс» и ничья с Францией
Свитолина и Халеп выдали самый длинный розыгрыш на US Open
Теннисистки успели выполнить 33 удара
07:35
Фото: newsbeezer.com
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и румынская теннисистка Симона Халеп в начале матча 1/8-й финала US Open порадовали зрителей затяжным розыгрышем.
Теннисистки успели выполнить 33 удара, что на данный момент является рекордом в рамках текущего Открытого чемпионата США.
Розыгрыш выиграла румынка, но победа в матче осталась за украинкой, которая, к слову, второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open.