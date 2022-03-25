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Свитолина – о нападении россии: «Худший период моей жизни – первую неделю я каждую ночь просыпалась от кошмаров»

События в родной стране не позволяют Элине показать максимум на корте
Теннис WTA
25 марта 18:06
Свитолина – о нападении россии: «Худший период моей жизни – первую неделю я каждую ночь просыпалась от кошмаров»
Фото: j48tennis.net

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что в реалиях нападения россии на Украину теннис отошел на второй план:

Одесса была более безопасной, чем Киев или восточная часть Украины. Вчера я разговаривала с бабушкой, которая живет в Одессе недалеко от моря, и она сказала, что по городу запускали ракеты прямо с кораблей. Они очень напуганы. Последние несколько дней я очень беспокоюсь за их безопасность.

Все то, что происходит в Украине – это очень и очень грустно. Каждый час мы видим новости отовсюду и вы тоже можете это видеть. Для моей родины это очень больно. Со своей стороны я стараюсь делать делать все возможное, я постоянно думаю о том, чем помочь украинскому народу.

Первую неделю, было очень тяжело. Практически каждую ночь я просыпалась от кошмаров. Это ужасно. Сейчас немного легче, потому что ты привыкаешь. Человек ко всему привыкает. Но могу сказать однозначно, что это худший период в моей жизни.

Психологически сложно выходить на корт. Я пыталась быть смелой и противостоять этому вызову, но я точно не готова на сто процентов. Я говорила с другими нашими игроками в Индиан-Уэллс и Майами и знаю, что они испытывают тоже самое. Мы говорили друг другу, что мы как бы здесь, но в то же время и не здесь.

Напомним, что на «тысячнике» в единственной представительницей Украины в одиночном разряде осталась Ангелина Калинина.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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Элина Свитолина

Комментарии 1

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25 марта 2022г. 18:29
Вытяни черный х-й из сраки и кошмары перестанут сниться!
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