Свитолина – о нападении россии: «Худший период моей жизни – первую неделю я каждую ночь просыпалась от кошмаров»

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что в реалиях нападения россии на Украину теннис отошел на второй план:



Все то, что происходит в Украине – это очень и очень грустно. Каждый час мы видим новости отовсюду и вы тоже можете это видеть. Для моей родины это очень больно. Со своей стороны я стараюсь делать делать все возможное, я постоянно думаю о том, чем помочь украинскому народу.

Первую неделю, было очень тяжело. Практически каждую ночь я просыпалась от кошмаров. Это ужасно. Сейчас немного легче, потому что ты привыкаешь. Человек ко всему привыкает. Но могу сказать однозначно, что это худший период в моей жизни.

Психологически сложно выходить на корт. Я пыталась быть смелой и противостоять этому вызову, но я точно не готова на сто процентов. Я говорила с другими нашими игроками в Индиан-Уэллс и Майами и знаю, что они испытывают тоже самое. Мы говорили друг другу, что мы как бы здесь, но в то же время и не здесь.