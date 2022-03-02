Свитолина – о победе над Потаповой: «Я боролась за свою страну»
Свитолина отправит ВСУ все призовые, заработанные на турнире в Мексике
Победитель турнира получит 31 тысячу долларов
Фото: WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью после победы над россиянкой Анастасией Потаповой рассказала, что все заработанные средства отправит ВСУ:
Это особенный турнир для меня. Все деньги, которые я здесь получу, я отправлю украинской армии. Я очень благодарна за вашу поддержку.
Words of thanks from @ElinaSvitolina pic.twitter.com/YcnKu6ff95— wta (@WTA) March 2, 2022
Свитолина также заявила, что победа над россиянкой – ее миссия для Украины.
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