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Свитолина отправит ВСУ все призовые, заработанные на турнире в Мексике

Победитель турнира получит 31 тысячу долларов
Теннис WTA
14:12
Свитолина отправит ВСУ все призовые, заработанные на турнире в Мексике
Фото: WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью после победы над россиянкой Анастасией Потаповой рассказала, что все заработанные средства отправит ВСУ:

Это особенный турнир для меня. Все деньги, которые я здесь получу, я отправлю украинской армии. Я очень благодарна за вашу поддержку.

Свитолина также заявила, что победа над россиянкой – ее миссия для Украины.

Олег Шумейко-младший
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