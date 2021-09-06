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Свитолина: «Победа над Осакой – верный признак, что Фернандес хорошо играет»

Лучшая теннисистка Украины – о предстоящем четвертьфинале US Open
Теннис Grand Slam
07:39
Свитолина: «Победа над Осакой – верный признак, что Фернандес хорошо играет»
Элина Свитолина / Фото - france24.com
Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина после уверенной победы над Симоной Халеп (6:3, 6:3) в четвертом раунде US Open поделилась мнением о предстоящей соперницей по четвертьфиналу турнира, которой станет 19-летняя канадка Лейла Фернандес.

Цитирует украинку пресс-служба турнира.

«С Фернандес мы однажды играли в Монтеррее в 2020-м. У нее уже были хорошие удары. Для меня это был тяжелый матч. Думаю, 7:5, 7:5 или типа того (6:4, 7:5 в пользу украинки – прим. ред.). За это время я убедилась, что она может круто играть. Видно, что она прибавила. Она стала больше верить в себя. Победа над Наоми – верный признак, что она хорошо играет. Мне в любом случае важно сосредоточиться на своей игре и показать в четвертьфинале свой максимум».


После победы в Чикаго вы говорили о проблемах первой половины сезона вплоть до Олимпиады. Как изменились ваши ощущения перед US Open и на турнире по сравнению с Australian Open, Roland Garros, Australian Open этого года?

«Я об этом особо не задумывалась, двигалась матч за матчем. Даже сейчас я концентрируюсь на одном матче. Завтра у меня выходной, будет время на восстановление, на подготовку к следующему матчу. Конечно, я чувствую, что я в хорошей форме. Я хорошо чувствую себя на корте, хорошо двигаюсь. Точно было верным решением, верным предложением от Энди (тренер Эндрю Беттлс – прим. ред.) взять wild card в Чикаго. Я провела несколько хороших матчей после Цинциннати, потому что тот матч против Энджи, наверное, не лучшее мое выступление. Сейчас я просто хочу сосредоточиться на моменте, когда хорошо себя чувствую, хочу это развить и сосредоточиться на вызове, который ждет меня в следующем круге».


А тем временем третья ракетка мира Наоми Осака после поражения от Фернандес сообщила, что намерена приостановить свою карьеру.
Владимир Кириченко
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Элина Свитолина US Open

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