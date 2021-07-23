Свитолина показала фотографии с шикарной вечеринки в честь свадьбы
Свитолина поделилась фотографией с тренировки в Токио
Украинская теннисистка посеяна под четвертым номером в олимпийском турнире
14:04
Фото: ITF
Украинская теннисистка Элина Свитолина в Instagram поделилась фотографией с тренировки в Олимпийской деревне Токио.
Свитолина – четвертая сеянная в олимпийском турнире. Потенциально ее соперница в четвертьфинале Каролина Плишкова.
Ранее Свитолина оценила условия в олимпийской деревне Токио.
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