Свитолина – стабильно хорошо, но хочется шторма

Итоги австралийского мэйджора – украинский след

Элина Свитолина / фото - Getty Images

Тот факт, что никто из украинцев, точнее украинок, не дожил до второй недели – неудивителен. Разумеется, мы надеялись, что Элине Свитолиной удастся повторить прошлогодний заплыв в 1/8 финала. Учитывая ее 15-й номер посева, выход в четвертый круг (топ-16) подтверждал бы ее силу в данный момент. Впрочем, остановка в третьем круге – вполне достойный и серьезный результат. Почему? Развернуто объяснимся далее, подводя черту выступлений представителей Украины на АО-2022.

В основной сетке забронировали себе места: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко, которая в третий раз выиграла квалификацию в Мельбурне.

Количество украинцев на турнире в основной сетке в последние годы:

· 5 (2021)

· 5 (2020)

· 4 (2019)

· 5 (2018)

· 6 (2017)

· 7 (2016)

· 5 (2015)

· 5 (2014)

Рекорд – 7 (2010, 2016).

На весь наш квинтет пришлись 4 победы, которые добыли две теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Костюк и Ястремская / Фото - btu.org.ua

Самые победоемкие розыгрыши АО с участием украинцев:

11 (2018);

8 (2011);

7 (2019);

6 (2010).

Одна из тех, кто точно прибавит потенциала в обновлении данного реестра, станет Даяна Ястремская. В первом круге она уступила опытной Мэдисон Бренгл (США), но сейчас на корте не та Даяна, которая буквально пару лет назад не видела авторитетов на корте. Нынче 21-летняя одесситка переживает непростой для любой девушки период, когда внетеннисные переживания выходят на первый план.

Поражение Леси Цуренко в первом круге – тот случай, когда оно принимается с абсолютным согласием и нотками позитива, несмотря на разгром. Во-первых, Леся выиграла квалификацию с прекрасным уровнем тенниса. В 32 года танком пройтись по трем соперницам и установить несколько национальных рекордов – супер. Во-вторых, она сама попала под танк австралийского производства (Эшли Барти), который в первых трех матчах не позволял болельщикам толком развернуть снаки, затрачивая меньше часа на матч. Впрочем, матч на большой арене – еще один плюс украинке. К слову, чем не повод в будущем собрать статистику матчей наших теннисистов на топ-кортах? Леся и в нем наверняка окажется на видном месте.

Поражение Ангелины Калининой на старте от Джессики Пегулы (21) совершенно иного характера. В отличие от Цуренко и Ястремской, Калинина к турниру подошла на пике карьеры. Мы как-то привыкли ее видеть в районе «вокруг топ-100» и говорить чаще о травмах, нежели об успехах. А тут – дебют в топ-50 и статус второй ракетки страны, но главное – резкий подъем в качестве тенниса. В протуре Энжи пришлось сменить дюжину тренеров, но как часто бывает, гармония вне корта и замужество сыграли очевидную роль. Сегодня Калинина – готова штурмовать более серьезные вершины. Тем обиднее, что в первом круге ей попалась такая же счастливая после свадьбы Пегула. При этом Джессика – игрок уровня топ-20, а на прошлогоднем АО она добралась до четвертьфинала (как и в нынешнем!). Калинина же только сейчас дебютировала в основе Australian Open и очень жаль, что жребий ей подсунул горькую Пегулу. И тем не менее лишь после почти трех часов мясорубки (один из самых длительных матчей турнира) и трех сетов победу праздновала американка. К слову, только Калининой пока удалось отобрать сет у разбушевавшейся Джессики.

Леся Цуренко / Фото: j48tennis

Далее – к самой обсуждаемой украинке. Для затравки вот такая показательная табличка:

Лучшие украинцы на АО в последние годы:

2014 (Свитолина, 1/16 финала)

2015 (Свитолина, 1/16 финала)

2016 (К.Бондаренко, 1/16 финала)

2017 (Свитолина, 1/16 финала)

2018 (Свитолина, 1/4 финала)

2019 (Свитолина, 1/4 финала)

2020 (Свитолина, 1/16 финала)

2021 (Свитолина, 1/8 финала)

2021 (Свитолина и Костюк, 1/16 финала)

Еще факт: Элина Свитолина проходит первый круг на АО девять(!) лет подряд.

Конечно, мы все ждем прорыва и максимального приближения к «Шлему». Именно по этой причине Свитолина пошла на серьезный шаг в нанотеннисе – смене тренерского штаба. Выход в третий круг пусть и нельзя записать в нечто удивительное, но Свитолина продолжает держать определенную планку, ниже которой не позволяет себе опускаться. К примеру, Софии Кенин («минус 1 900 очков!») и Наоми Осаке («минус 1 870») теперь придется изрядно видоизменить свой график выступлений. Обновленный рейтинг предоставит им намного хуже условия, чем те, в которых они пребывали благодаря выигранным «Шлемам». Свитолина же немного потеряет, но останется в районе топ-20, оставляя нам очередную надежду на RG-2022.

Если поражение Свитолиной от Азаренко сгорчило общий привкус выступления Элины, то поражение Марты Костюк на этой же стадии от Паулы Бадосы-Хиберт (6) словно прокричало – подождите еще немного и Костюк заставит вас говорить не только о Свитолиной. Великолепный матч и на выходе имеем повторение лучшего результата на АО (после 2018), помня, что это не предел на мэйджорах (1/8 финала на РГ-2021).

Все украинцы (18), побеждавшие в «основе» Аustralian Open

· Элина Свитолина /22

· Андрей Медведев /13

· Александр Долгополов /11

· Алена Бондаренко /8

· Катерина Бондаренко /7

· Леся Цуренко /6

· Мартак Костюк /4

· Сергей Стаховский /4

· Наталья Медведева /3

· Даяна Ястремская /3

· Юлия Вакуленко /2

· Илья Марченко /2

· Татьяна Перебийнис /2

· Ольга Савчук /2

· Мария Корытцева /1

· Дмитрий Поляков /1

· Иван Сергеев /1

· Юлиана Федак /1

Всего украинцы выигрывали в Мельбурне 93 раза: 32 (м) +61 (ж).

Следующая остановка турниров «Большого шлема» – Roland Garros, основная сетка которого запланирована в Париже на 22 мая (воскресенье).

Игорь ГРАЧЕВ, XSPORT.ua