Свитолина уверенно обыграла Анисимову и вышла в третий круг турнира в Чикаго

Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира серии WTA-500 в Чикаго, обыграв 20-летнею американку Аманду Анисимову – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. За это время Свитолина выполнила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Another W for the No.1 seed in Chi-Town!



@ElinaSvitolina defeats Anisimova 6-4, 6-3 to advance to the #ChicagoTennisFestival third round. pic.twitter.com/QqG0J8UvpL