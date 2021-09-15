Свитолина отыграла пять позиций в чемпионской гонке

Попадание украинки на Итоговый турнир уже не кажется чем-то невозможным

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина все еще имеет шансы попасть на Итоговый турнир WTA.

После победы в Чикаго, а также выхода в четвертьфинал US Open Свитолина поднялась на 13-е место в чемпионской гонке. Украинка имеет в своем активе 2283 набранных очка, уступая восьмой позиции, которую занимает Гарбинье Мугуруса, 388 баллов.

Самый крупный турнир перед Итоговым – соревнования WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Именно здесь украинки необходимо брать максимум очков.

Напомним, Свитолина является постоянной участницей Итогового турнира с 2017 года. Ее лучший результат – победа в 2018 году. Еще годом позже четвертая ракетка мира сыграла в финале.

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