Восьмой четвертьфинал Свитолиной – круто или обыденно?
Свитолина отыграла пять позиций в чемпионской гонке
Попадание украинки на Итоговый турнир уже не кажется чем-то невозможным
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Первая ракетка Украины Элина Свитолина все еще имеет шансы попасть на Итоговый турнир WTA.
После победы в Чикаго, а также выхода в четвертьфинал US Open Свитолина поднялась на 13-е место в чемпионской гонке. Украинка имеет в своем активе 2283 набранных очка, уступая восьмой позиции, которую занимает Гарбинье Мугуруса, 388 баллов.
Самый крупный турнир перед Итоговым – соревнования WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Именно здесь украинки необходимо брать максимум очков.
Напомним, Свитолина является постоянной участницей Итогового турнира с 2017 года. Ее лучший результат – победа в 2018 году. Еще годом позже четвертая ракетка мира сыграла в финале.
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