Свитолина впервые за полтора года вернется на место 4-й ракетки мира

Элина дошла до четвертьфинала US Open

Элина Свитолина / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина станет 4-й ракеткой мира после обновления рейтинга WTA в понедельник, 13 сентября.

26-летняя одесситка обойдет в рейтинге японку Наоми Осаку. Свитолина на US Open 2021 дошла до четвертьфинала, где проиграла 19-летней Лейле Фернандес. Отметим, что канадка также выбила из турнира и Осаку.

Отметим, что предыдущий раз Элина была в топ-4 в феврале 2020-го года. С тех пор выше пятого места украинка не поднималась. Личный рекорд теннисистки – третье место.

За титул Открытого чемпионата США поборются теннисистки, суммарный возраст которых составляет 37 лет.