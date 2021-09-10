18-летняя полуфиналистка US Open: «Билеты домой забронировала на конец квалификации»
Молодость победила опыт. 18-летние Фернандес и Радукану сыграют за главный титул US Open
Суммарный возраст финалисток – 36 лет
07:35
Эмма Радукану / фото - Getty Images
Обидчица Элины Свитолиной – Лейла Фернандес (WTA 73) вышла в финал Открытого чемпионата США. 18-летняя теннисистка обыграла бывшую вторую ракетку планеты Арину Соболенко 7:6, 4:6, 6:4.
18-летняя Эмма Радукану (WTA 150) стала второй финалисткой US Open. Британка в двух сетах обыграла Марию Саккари 6:1, 6:4.
Впервые за 22 года в финале US Open сыграют теннисистки моложе 20-ти лет. Предыдущий раз такое случалось на турнире 1999 года, когда в главном матче сыграли Мартина Хингис и Серена Уильямс.
Напомним, что Радукану не рассчитывала на такое успешное выступление и была готова покинуть розыгрыш турнира после квалификации.
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