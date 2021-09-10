Молодость победила опыт. 18-летние Фернандес и Радукану сыграют за главный титул US Open

Суммарный возраст финалисток – 36 лет

Эмма Радукану / фото - Getty Images

Обидчица Элины Свитолиной – Лейла Фернандес (WTA 73) вышла в финал Открытого чемпионата США. 18-летняя теннисистка обыграла бывшую вторую ракетку планеты Арину Соболенко 7:6, 4:6, 6:4.

18-летняя Эмма Радукану (WTA 150) стала второй финалисткой US Open. Британка в двух сетах обыграла Марию Саккари 6:1, 6:4.

Впервые за 22 года в финале US Open сыграют теннисистки моложе 20-ти лет. Предыдущий раз такое случалось на турнире 1999 года, когда в главном матче сыграли Мартина Хингис и Серена Уильямс.

Напомним, что Радукану не рассчитывала на такое успешное выступление и была готова покинуть розыгрыш турнира после квалификации.