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Цуренко вышла в финал квалификации Australian Open

Украинке потребовалось всего два сета, чтобы выиграть матч
Теннис Grand Slam
08:07
Цуренко вышла в финал квалификации Australian Open
Леся Цуренко / Фото: j48tennis

Во втором круге квалификации Australian Open украинка Леся Цуренко (WTA 120) выиграла у американки Эйжи Мухаммад (WTA 225) со счетом 6:3, 7:5.

Матч продлился 98 минут, в течение которых украинка не делала эйсов и допустила всего одну двойную ошибку, тогда как у соперницы их было восемь.

При этом, Цуренко реализовала пять из 12 брейк – пойнтов против трех из четырех у Мухаммад.

Отметим, что Цуренко и Мухаммад встречались во второй раз. В 2014-м году в Ванкувере украинка также победила в двух сетах.

В финале квалификации Цуренко сыграет против россиянки Элины Аванесян (WTA 214).

Напомним, ранее квалификацию Открытого чемпионата Австралии покинули Дарья Снигур, Катерина Бондаренко, Виталий Сачко, Сергей Стаховский и Илья Марченко.


Карен Агабекян
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