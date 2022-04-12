Свитолиной замену не нашли. Сборная Украины огласила состав на матч с командой США

Матч Кубка Билли Джин Кинг пройдет 15-16 апреля

Сестры Киченок / Фото: БТУ

Уже на этой неделе, 15 и 16 апреля, пройдет матч Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и США.



Украинки огласили окончательную заявку – замен у команды не будет. Нашу страну представят Даяна Ястремская и Катарина Завацкая в одиночном разряде, а также сестры Надежда и Людмила Киченок в паре. Отметим, что изначально в составе были Марта Костюк и Элина Свитолина. И если место Костюк заняла Ястремская, то вот для Свитолиной замены найти не удалось.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в финал турнира.