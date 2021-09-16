В компанию к Джоковичу. Медведев и Циципас квалифицировались на итоговый турнир ATP
Тим рассказал, за счет чего Медведев победил Джоковича
Австрийский теннисист оценил уровень игры россиянина
12:12
Доминик Тим / Фото: Tennishead
Победитель одного турнира серии Большого шлема Доминик Тим прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финале US Open. Слова австрийского теннисиста приводит Tennis Head:
«Медведев не обращал внимания на давление. С начала и до конца матча он играл исключительно здорово. За весь матч он не совершил ни одной глупости. Даниил выполнял удары навылет слева и справа. Его подача в матче с лучшим теннисистом мира по игре на приеме была великолепна.
Медведев полностью заслужил победу. Сделав быстрый брейк в первом сете, он набрал ход и провел матч на стабильно высоком уровне».
Интересно, что в 2020 году Открытый чемпионат США выиграл Тим, который в полуфинале тогда обыграл Медведева.
Напомним, Джоковича оштрафовали на $5000 после финала US Open.
Комментарии 0