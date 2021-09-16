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матч-центр : Теннис
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Тим рассказал, за счет чего Медведев победил Джоковича

Австрийский теннисист оценил уровень игры россиянина
Теннис Grand Slam
12:12
Тим рассказал, за счет чего Медведев победил Джоковича
Доминик Тим / Фото: Tennishead

Победитель одного турнира серии Большого шлема Доминик Тим прокомментировал победу второй ракетки мира Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финале US Open. Слова австрийского теннисиста приводит Tennis Head:

«Медведев не обращал внимания на давление. С начала и до конца матча он играл исключительно здорово. За весь матч он не совершил ни одной глупости. Даниил выполнял удары навылет слева и справа. Его подача в матче с лучшим теннисистом мира по игре на приеме была великолепна.

Медведев полностью заслужил победу. Сделав быстрый брейк в первом сете, он набрал ход и провел матч на стабильно высоком уровне».


Интересно, что в 2020 году Открытый чемпионат США выиграл Тим, который в полуфинале тогда обыграл Медведева.

Напомним, Джоковича оштрафовали на $5000 после финала US Open.

Сергей Остапенко
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Теги

Доминик Тим Даниил Медведев Новак Джокович

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