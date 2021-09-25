Тим: «Во время восстановления произошла досадная ошибка, из-за которой я пропускаю остаток сезона»

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на заявление своего бывшего физиотерапевта Алекса Штобера. Недавно тот рассказал о расставании с Тимом, подчеркнув, что австрийцу «даже не хватило смелости сказать» о завершении шестилетнего сотрудничества лично.

К сожалению, как вы все знаете, в преддверии Wimbledon я неожиданно получил травму [правого запястья]. Я много работал со специалистами и своей командой, чтобы согласовать наилучший план восстановления. Оглядываясь назад, можно сказать, что во время этого восстановления произошла досадная ошибка, из-за которой я пропустил не только US Open, но и остаток сезона.

Мне бы хотелось сохранить эту проблему в тайне, но после некоторых досадных историй в медиа я решил, что мне важно рассказать свою версию, и позже обращусь к медиа.

Мы уже двигаемся дальше, но я надеюсь, что это позволит мне подвести черту под пережитым и сосредоточиться на возвращении в форму, чтобы как можно скорее снова играть».