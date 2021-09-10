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Тони Надаль: «Алькарас может сменить Большую тройку»

Наставник раздал уйму комплиментов испанцу
Теннис Grand Slam
08:57
Тони Надаль: «Алькарас может сменить Большую тройку»
Карлос Алькарас / фото - el Pais

Тренер канадца Феликса Оже-Альяссима Тони Надаль поделился мнением об игре 18-летнего Карлоса Алькараса. Спецаилист уверен, что испанец добьется большого успеха в туре. Слова Тони приводит el Pais.

  «Он умеет вообще все и обладает хорошей техникой – может бить из любой позиции. У Карлоса один из лучших форхендов в Туре. Можно поработать над игрой с лета, но и сейчас его выходы к сетки довольно опасны.

Когда кто-то показывать мощный я результат, я сразу смотрю, не прыгнул ли он выше головы. В этот раз такого ощущения нет. Карлос может регулярно вот так играть. Он способен сменить Большую тройку». 

Недавно определились финалист женского разряда турнира US Open

Антон Кривенко
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Тони Надаль Феликс Оже-Альяссим

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