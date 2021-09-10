Тони Надаль: «Алькарас может сменить Большую тройку»

Карлос Алькарас / фото - el Pais

Тренер канадца Феликса Оже-Альяссима Тони Надаль поделился мнением об игре 18-летнего Карлоса Алькараса. Спецаилист уверен, что испанец добьется большого успеха в туре. Слова Тони приводит el Pais.

Когда кто-то показывать мощный я результат, я сразу смотрю, не прыгнул ли он выше головы. В этот раз такого ощущения нет. Карлос может регулярно вот так играть. Он способен сменить Большую тройку».