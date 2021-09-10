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Тони Надаль: «Алькарас может сменить Большую тройку»
Наставник раздал уйму комплиментов испанцу
08:57
Карлос Алькарас / фото - el Pais
Тренер канадца Феликса Оже-Альяссима Тони Надаль поделился мнением об игре 18-летнего Карлоса Алькараса. Спецаилист уверен, что испанец добьется большого успеха в туре. Слова Тони приводит el Pais.
«Он умеет вообще все и обладает хорошей техникой – может бить из любой позиции. У Карлоса один из лучших форхендов в Туре. Можно поработать над игрой с лета, но и сейчас его выходы к сетки довольно опасны.
Когда кто-то показывать мощный я результат, я сразу смотрю, не прыгнул ли он выше головы. В этот раз такого ощущения нет. Карлос может регулярно вот так играть. Он способен сменить Большую тройку».
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