Тренер Медведева – о финале US Open: «Для победы нужно быть как минимум на одном уровне с Джоковичем»

Жиль Сервара поделился мнением о предстоящей встрече своего подопечного с сербом

Даниил Медведев / фото - tennishead.net Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, поделился мнением о предстоящем финале US Open против первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Специалиста цитирует usopen.org: «Все просто. Это матч против, наверное, лучшего игрока в мире. Он приехал взять Большой шлем, готов сражаться на корте 10 часов. Он способен действовать агрессивно, выходить к сетке, хорошо подавать. Вот почему я говорю, что здесь все просто: для победы нужно быть как минимум на одном уровне с ним. Если нет, у тебя никаких шансов». Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего финала US Open против Новака Джоковича.

Рене Тер Велде