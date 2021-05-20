Джокович в сумасшедшем матче дожал Циципаса и вышел в полуфинал Masters в Риме
Циципас с уверенной победы стартовал на турнире в Лионе
Топовый грек уничтожил американца Пола
Стефанос Циципас / Фото - tennis.comПятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас без проблем вышел в четвертьфинал турнира в Лионе (Франция), обыграв американца Томми Пола со счетом 6:1, 6:4.
За 1 час 16 минут матча 22-летний Циципас записал в свой актив три брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 53-я ракетка мира Пол не подавал навылет и не допускал двойных ошибок.
Отметим, что топовый грек удвоил преимущество в личных встречах теннистов – 2:0.
В четвертьфинале турнира Open Parc d'Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon Циципас встретится с японцем Есихито Нисиокой, который ранее отправил домой француза Гаэля Монфиса.
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