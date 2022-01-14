Цуренко легко обыграла Аванесян и вышла в основную сетку Australian Open

Украина выбила себе путевку в основу за чуть более чем один час

Леся Цуренко / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA № 120) вышла в основную сетку Australian Open, победив в финале квалификации россиянку Элину Аванесян (WTA № 214). Матч завершился со счетом 6:4, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час и 9 минут. За это время Цуренко сумела один раз подать навылет, выиграть семь геймов на приеме, допустив три двойные ошибки. Ее соперница не смогла сделать ни одного эйса и реализовала три брейкпоинта из шести, допустив две «двойные» и 28 невынужденных ошибок.

Накануне украинка Байндль зачехлила ракетку на Australian Open.