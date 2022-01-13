Украинка Байндль зачехлила ракетку на Australian Open

Катерина не смогла преодолеть второй круг квалификации

Катерина Байндль / ФОТО: j48tennis

Во втором круге квалификации Australian Open украинка Катерина Байндль (Козлова) (WTA 144) проиграла россиянке Элине Аванесян (WTA 214) со счетом 2:6, 5:7.



Матч продлился 89 минут, в течение которых девушки подали по одному эйсу. Байндль допустила две двойные ошибки против трех у Аванесян.

Также Байндль реализовала 5 из 13 брейков против 8 из 12 у россиянки.

Отметим, что в финале квалификации Аванесян сыграет с украинкой Лесей Цуренко.