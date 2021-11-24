Цуренко по ходу матча снялась с турнира в Дубае

На момент отказа украинка уступала в третьем сете

Фото: ФТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла доиграть матч второго круга турнира ITF в Дубае.

Цуренко встречалась с представительницей России Анастасией Гассановой. Украинка со счетом 6:4 выиграла стартовый сет, но с таким же счетом уступила во второй партии. В третьем сете при 0:4 в пользу Гассановой украинская теннисистка отказалась от продолжения борьбы.

Матч продлился 2 часа и 21 минуту. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 7 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 7 брейк-поинтов.

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира в Дубае вышла Дарья Снигур.