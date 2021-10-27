Цуренко пробилась в дебютный четвертьфинал в сезоне

Теннисистка присоединилась к Ангелине Калининой

Фото: пресс-служба турнира

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, обыграв в двух сетах Анастасию Гасанову из России – 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 49 минут. За это время Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 16 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Цуренко впервые в сезоне пробилась в четвертьфинал турнира WTA. Ее следующей соперницей станет победительница встречи Ирина Бара – Ребекка Петерсон.

Напомним, ранее в четвертьфинал соревнований в Клуж-Напоке вышла другая представительница Украины – Ангелина Калинина.