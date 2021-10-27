Калинина разгромила очередную соперницу на пути в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка отдала Фридзам всего четыре гейма

Фото: БТУ

59-я ракетка мира Ангелина Калинина пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, обыграв немецкую теннисистку Анну-Лену Фридзам – 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. За это время Калинина выполнила 3 подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала ни одного брейк-поинта из четырех возможных.

Напомним, предыдущую соперницу Калинина также разгромила, отдав ей всего два гейма.

Помимо Калининой, на турнире в Клуж-Напоке выступают Леся Цуренко и Марта Костюк.