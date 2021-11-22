Украинка Снигур обыграла третью сеяную на старте турнира в Дубае
Цуренко успешно стартовала на турнире в Дубае
Украинка в двух сетах обыграла израильтянку Глушко
Леся Цуренко / Фото: btu.org.ua
Леся Цуренко (WTA, 120) выиграла в первом круге на турнире серии ITF100 в Дубае Лину Глушко (WTA, 377) 6:3, 7:5.
За полтора часа украинка реализовала 5 из 7-и брейк-поинтов и допустила 1-у ошибку при подаче. Израильтянка дважды подала навылет, сделала 2 брейка и столько же «двойных». Теннисистки впервые провели очный матч.
В следующем матче Цуренко сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой.
Ранее во второй раунд соревнований вышла Дарья Снигур.
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