Уильямс из-за травмы снялась с матча первого круга Wimbledon и в слезах покинула корт

Серена Уильямс / Фото: uktimenews.com

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс на старте Уимблдона проиграла белоруске Александре Соснович, которая замыкает первую сотню рейтинга WTA. 23-кратная триумфаторка турниров Большого Шлема при счете 3:3 снялась с матча из-за травмы.



По ходу сета Серена поскользнулась на траве и повредила колено. После разговора с доктором американка приняла решение завершить встречу и в слезах покинула корт.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury#Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s