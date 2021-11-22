Украинец Орлов победил с «баранкой» после 1:6 в первом сете в финале квалификации Challenger

Владимир вышел в основную сетку турнира в Бахрейне

Владислав Орлов / Фото: btu.org.ua

Владислав Орлов (ATP, 429) выиграл финальный матч квалификации турнира серии Challenger в Бахрейне Михаила Перволакиса (ATP, 426) 1:6, 6:4, 6:0.



За два часа на корте украинец четырежды подал навылет, допустил 3 «двойные» и реализовал 5 брейк-поинтов и 13-и. Грек сделал 6 эйсов, 4 брейка и единожды ошибся при подаче. Это был первый официальный матч теннисистов.

Напомним, что со следующего года ATP регламентирует длительность туалетных перерывов.