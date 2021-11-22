Правило Циципаса? ATP регламентирует продолжительность туалетных перерывов

Организация разослала игрокам соответствующее письмо

Стефанос Циципас / Фото: Twitter ATP

ATP разослала игрокам письмо, в котором организация сообщила, что со следующего сезона продолжительность туалетных перерывов будет регламентирована, сообщает L`Equipe.



Если игрок уходит переодеваться, то ему будет даваться пять минут, а в случае похода в туалет – три минуты с момента, когда теннисист вошел в уборную. Как и ранее, туалетный перерыв можно будет брать единожды за сет – в конце партии.

Отметим, что Стефанос Циципас, которого неоднократно критиковали за длительные задержки, должен сделать операцию на правом локте. Из-за травмы грек снялся с Итогового турнира.