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Правило Циципаса? ATP регламентирует продолжительность туалетных перерывов

Организация разослала игрокам соответствующее письмо
Теннис ATP
22 ноября 13:54
Правило Циципаса? ATP регламентирует продолжительность туалетных перерывов
Стефанос Циципас / Фото: Twitter ATP

ATP разослала игрокам письмо, в котором организация сообщила, что со следующего сезона продолжительность туалетных перерывов будет регламентирована, сообщает L`Equipe.

Если игрок уходит переодеваться, то ему будет даваться пять минут, а в случае похода в туалет – три минуты с момента, когда теннисист вошел в уборную. Как и ранее, туалетный перерыв можно будет брать единожды за сет – в конце партии.

Отметим, что Стефанос Циципас, которого неоднократно критиковали за длительные задержки, должен сделать операцию на правом локте. Из-за травмы грек снялся с Итогового турнира.

Олег Шумейко-младший
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