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Украинка Снигур стала чемпионкой турнира в Дубае

В финале 19-летняя теннисистка отдала сопернице всего 3 гейма
Теннис WTA
16:10
Украинка Снигур стала чемпионкой турнира в Дубае
Фото: БТУ

19-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур стала чемпионкой турнира серии ITF W100+H в Дубае, разгромил в финале Кристину Кужмову из Словакии – 6:3, 6:0.

За 54 минуты на корте Снигур выполнила 2 подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок, а также выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 1 гейм на приеме.

Этот титул стал самым большим в карьере Снигур и позволит ей подняться в топ-150 рейтинга WTA.

Напомним, Дарья Снигур – одна из самый перспективных теннисисток Украины. В 2019 году она стала чемпионкой юниорского Wimbledon.

Сергей Остапенко
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Дарья Снигур

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