Українки дізналися суперниць в кваліфікації Roland Garros

Чотири представниці України виступлять у відборі до основної сітки ґрунтового Шолому

Леся Цуренко / Фото: j48tennis.net

Чотири українські тенісистки зіграють у відборі до основної сітки Roland Garros.



Леся Цуренко (WTA, 123), яка посіяна під 14-м номером, зіграє з Еміліаною Аранхо (WTA, 244). Катерина Байндл (WTA, 142) і Дарія Снігур (WTA, 143), які отримали 29-й та 30-й номери, зустрінуться з росіянкою Оксаною Селехметьєвою (WTA, 196) та турчанкою Іпек Оз (WTA, 225) відповідно. Катерина Завацька (WTA, 206) за місце в наступному раунді посперечається з Стефаніні Лукрецією (WTA, 154).

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна, яка пропустить Roland Garros, чекає дитину.