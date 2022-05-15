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Українки дізналися суперниць в кваліфікації Roland Garros

Чотири представниці України виступлять у відборі до основної сітки ґрунтового Шолому
Теннис Grand Slam
23:01
Українки дізналися суперниць в кваліфікації Roland Garros
Леся Цуренко / Фото: j48tennis.net

Чотири українські тенісистки зіграють у відборі до основної сітки Roland Garros.

Леся Цуренко (WTA, 123), яка посіяна під 14-м номером, зіграє з Еміліаною Аранхо (WTA, 244). Катерина Байндл (WTA, 142) і Дарія Снігур (WTA, 143), які отримали 29-й та 30-й номери, зустрінуться з росіянкою Оксаною Селехметьєвою (WTA, 196) та турчанкою Іпек Оз (WTA, 225) відповідно. Катерина Завацька (WTA, 206) за місце в наступному раунді посперечається з Стефаніні Лукрецією (WTA, 154).

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна, яка пропустить Roland Garros, чекає дитину.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Катарина Завацкая Леся Цуренко Дарья Снигур Катерина Байндль (Козлова)

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