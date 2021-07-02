Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon

Лидер мирового рейтинга третий сет забрал на затяжном тай-брейке

Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл Дениса Кудлу (ATP, 114) в третьем круге Wimbledon 6:4, 6:3, 7:6 (7).



За два с четвертью часа серб восемь раз подал навылет, ошибся при подаче шесть раз и реализовал четыре брейк-поинта из одиннадцати. Американец выполнил шесть эйсов и выиграл два гейма на подаче соперника, допустив три «двойные». Счет личных встреч теннисистов стал 3:0 в пользу Джоковича.

В четвертом раунде травяного Шлема Ноле сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.

Напомним, что Андрей Рублев впервые вышел в четвертый круг Wimbledon.