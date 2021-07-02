Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon
Лидер мирового рейтинга третий сет забрал на затяжном тай-брейке
20:34
Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл Дениса Кудлу (ATP, 114) в третьем круге Wimbledon 6:4, 6:3, 7:6 (7).
Relentless defence from Djokovic— ATP Tour (@atptour) July 2, 2021
His quest for a sixth #Wimbledon title continues
: @Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/lMyphbSXrz
За два с четвертью часа серб восемь раз подал навылет, ошибся при подаче шесть раз и реализовал четыре брейк-поинта из одиннадцати. Американец выполнил шесть эйсов и выиграл два гейма на подаче соперника, допустив три «двойные». Счет личных встреч теннисистов стал 3:0 в пользу Джоковича.
В четвертом раунде травяного Шлема Ноле сыграет с чилийцем Кристианом Гарином.
Напомним, что Андрей Рублев впервые вышел в четвертый круг Wimbledon.
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