Уроженец Киева заставил Джоковича попотеть на пути в четвертый круг Wimbledon

Новак Джокович / Фото: twitter.com/atptour

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл Дениса Кудлу (ATP, 114) в третьем круге Wimbledon 6:4, 6:3, 7:6 (7).



Relentless defence from Djokovic



His quest for a sixth #Wimbledon title continues



: @Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/lMyphbSXrz