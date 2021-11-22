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В допинг-пробе украинского теннисиста обнаружили следы амфетамина
Игрок отстранен от участия в турнирах
Фото: ФТУ
19-летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин отстранен от выступления на турнирах, сообщает antidoping.itftennis.com.
В допинг пробе игрока, которую он сдал во время выступления на турнире ITF M15 в Черноморске, были обнаружены следы запрещенного вещества – амфетамина.
Мухтарулин сохраняет право обратиться в Независимый трибунал с просьбой об отмене временного отстранения.
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