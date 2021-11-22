В допинг-пробе украинского теннисиста обнаружили следы амфетамина

Игрок отстранен от участия в турнирах

Фото: ФТУ

19-летний украинский теннисист Тимур Мухтарулин отстранен от выступления на турнирах, сообщает antidoping.itftennis.com.

В допинг пробе игрока, которую он сдал во время выступления на турнире ITF M15 в Черноморске, были обнаружены следы запрещенного вещества – амфетамина.

Мухтарулин сохраняет право обратиться в Независимый трибунал с просьбой об отмене временного отстранения.

Читайте также: Скандал? Национальная антидопинговая организация Украины заранее уведомляла спортсменов о внесоревновательных тестах.